Serenay Sarıkaya, Kızılcık Şerbeti'nden çıkmış gibi!

Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Devin karakterine hayat vererek izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor ve magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Türkiye'deki bir markanın elçisi olarak görev yapan Sarıkaya, markanın etkinliği için Güney Kore'nin başkenti Seul'a seyahat etti. Ünlü oyuncunun etkinlik için tercih ettiği kıyafet ve davet tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ayrıca, son dönemde Aile dizisindeki performansıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda kusursuz fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Seul'deki etkinlik için siyah kıyafetler tercih eden Sarıkaya, başına siyah bir bandana takarak farklı bir tarz sergiledi. Sarıkaya'nın bu tarzı hemen dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ünlü oyuncunun Seul'deki pozları, binlerce kullanıcı tarafından "Kızılcık Şerbeti'nden fırlamış" veya "Kızılcık Şerbeti'ne transfer olmuş" gibi yorumlarla karşılandı.