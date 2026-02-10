Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"

Serenay Aktaş'ın yabancı sevgilileri hakkında yaptığı açıklama neden gündem oldu? Ünlü oyuncunun "yaş meselesi" vurgulu savunması ve eski röportajının detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 10-02-2026 14:33

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan ve oyunculuk kariyeriyle yoluna devam eden Serenay Aktaş, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajın sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesiyle gündeme oturdu. Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Aktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak sitem etti.

Gündem Olan O Sözler: "Hem Yerli Hem Yabancı"

Sosyal medyada paylaşılan eski videoda Aktaş’ın, özellikle yabancı erkeklerle olan ilişkilerini yerli erkeklerle kıyasladığı şu ifadeler dikkat çekmişti:

"Son sevgilim İtalyan'dı, ondan önce Portekizli, Alman vardı. Biri reklamlarda oynayan çikolata erkeklerdendi. Onlardan sonra yerli erkeklere bakınca, dış görünüş olarak, yabancılara göre 'daha düşüktü' diyeyim."

Videonun yayılmasının ardından gelen "Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim" şeklindeki yorumlar ve tepkiler üzerine ünlü isim sessizliğini bozdu.

"Yaş Meselesiydi, Kafadan Kurmayın"

Röportajının kesilip servis edilmesine sinirlenen Serenay Aktaş, sözlerinin asıl bağlamının "yaş farkı" olduğunu vurguladı:

"Kesip servis ediyorlar ki ilginizi çeksin kafadan kurun. Yaş meselesiydi orada arkadaşlar, kendimden yaşça küçük biriyle olmuyor mantık olarak diyorum. Aydınlanalım kurmayalım. Bir ton derdimiz var."

Aktaş, konunun sadece fiziksel bir kıyaslama olmadığını, ikili ilişkilerdeki mantık ve yaş uyumu üzerine konuştuğunu belirterek takipçilerinden "kurmaca" yorumlara son vermelerini istedi.

