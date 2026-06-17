Kayıp Türkiye Güzeli Aslı Sümen Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2017 Türkiye güzeli olarak tanınan Aslı Sümen uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’de görüntülendi. Bir süredir gözlerden uzak daha çok yurt dışında yaşayan Sümen, yaz sezonunu Bodrum’da açarak yeniden magazin gündemine geldi.

Sessiz Ve Sakin Bir Yaşam

Aslı Sümen evlendikten sonra daha sakin ve özel bir hayat tercih etmiş durumda. İngiliz eşi Christopher Michael Bann ile birlikte Roma ve Londra arasında yaşayan güzel isim uzun zamandır Türkiye’de pek görünmüyordu.

Bu yüzden Bodrum’da ortaya çıkması magazin takipçileri için sürpriz oldu. Uzun süre sessiz kalması nedeniyle “nerede, ne yapıyor?” soruları da sık sık gündeme geliyordu.

Bodrum Tatilinde Objektiflere Yakalandı

Aslı Sümen, Bodrum Gölköy’de denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi. Mavi bikinisiyle denize giren Sümen günün büyük bölümünü suyun içinde geçirdi.

Oldukça rahat ve keyifli görünen ünlü isim, zaman zaman telefonuyla fotoğraf ve video çekerek tatil anlarını kaydetti. Fit görünümü ve enerjik hali de dikkatlerden kaçmadı.

Miss Turkey Süreci Yeniden Hatırlandı

Aslı Sümen denince akla gelen en önemli detaylardan biri de 2017 Miss Turkey yarışması. O dönem yarışmada önce Itır Esen birinci seçilmiş Sümen ise ikinci olmuştu.

Ancak yaşanan gelişmeler sonrası Itır Esen’in tacı geri alınmış ve yarışmanın birincisi Aslı Sümen ilan edilmişti. Böylece Türkiye Güzeli unvanını resmi olarak devralmıştı. Bu olay, o dönem büyük yankı uyandırmış ve uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.

Yurt Dışı Ve Yeni Hayat

Şimdi ise Aslı Sümen daha çok Avrupa’da özellikle Roma ve Londra arasında bir yaşam sürüyor. Göz önünde olmayı çok tercih etmeyen Sümen daha sakin ve özel bir hayatı seçmiş durumda.

Bodrum tatili ise onun için kısa bir mola gibi görünüyor. Hem Türkiye’ye dönüşü hem de yeniden görüntülenmesi magazin dünyasında “yıllar sonra geri döndü” yorumlarını beraberinde getirdi.