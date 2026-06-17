İlker Kaleli’den Sıla’ya Duygusal Mesaj!

Şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli çifti uzun süredir devam eden ilişkileriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kez gündeme gelme nedenleri ise oldukça romantik bir doğum günü kutlaması.

Aşkını Sosyal Medyada Paylaştı

İlker Kaleli sevgilisi Sıla’nın 46. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Paylaşımda hem birlikte çekilmiş romantik karelere hem içten bir mesaja yer verdi.

Kaleli’nin sözleri oldukça dikkat çekti. “Bugün seni bir kez daha ilk defa görür gibi oldum” diyerek başlayan mesajı takipçileri tarafından oldukça romantik bulundu. İkili arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Uzun Süredir Devam Eden Bir İlişki

Sıla ve İlker Kaleli yaklaşık 6 yıldır birlikte. Bu süre boyunca ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih etseler de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyorlar.

Çift genelde sakin ve gözlerden uzak bir ilişki sürdürse de aralarındaki uyum ve bağlılık sık sık hayranlarının dikkatini çekiyor.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

İlker Kaleli’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Romantik mesaj ve fotoğraflar binlerce beğeni alırken takipçilerden de çok sayıda yorum geldi.

Birçok kişi çiftin uyumunu ve sadeliğini överken, bazı kullanıcılar da bu tür doğal ve içten paylaşımların daha samimi olduğunu ifade etti.

Magazin Dünyasında Sessiz Ama Güçlü Aşk

Sıla ve İlker Kaleli ilişkisi magazin dünyasında “gösterişten uzak ama sağlam ilişki” örneklerinden biri olarak görülüyor.

Bu doğum günü paylaşımı da onların ilişkisini bir kez daha gündeme taşırken hayranları tarafından “örnek çift” yorumları yapıldı. Görünen o ki ikili ilişkilerini aynı sakin ve uyumlu şekilde sürdürmeye devam ediyor.