Seren Ay Çetin’den Survivor İtirafı: "Can Berkay Sürekli Peşimdeydi!"

Seren Ay Çetin, son günlerde Survivor yarışmasından diskalifiye edilmesiyle gündemde geniş bir yer kaplıyor. Adadan ayrılmasının ardından sessizliğini bozan ünlü sporcu, özellikle takım arkadaşı Can Berkay hakkında şok edici ifadeler kullandı. Yarışma süresince yaşadığı baskıyı ve huzursuzluğu dile getiren Çetin, ada hayatının perde arkasındaki gerilimi ilk kez bu kadar açık bir dille paylaştı.

Adadaki Takip Krizi Gündemde

Yarışmacı, adada bulunduğu süre boyunca Can Berkay tarafından sürekli takip edildiğini iddia etti. Çetin, yaptığı açıklamada gittiği her yerde takım arkadaşını peşinde gördüğünü ve bu durumun kendisini psikolojik olarak çok yorduğunu belirtti. Özellikle sessizce ve aniden ortaya çıkan bir takip edilme durumundan şikayet eden ünlü yarışmacı, bu durumun ada sınırları içerisinde büyük bir huzursuzluk yarattığını vurguladı.

"Bir Sal Beni" Çıkışı

Seren Ay Çetin, yaşadığı bu durum karşısında tepkisini "Bir sal beni artık" diyerek gösterdiğini ifade etti. Özel alanının ihlal edildiğini savunan Çetin, özellikle kısıtlı bir alanda yaşamanın getirdiği zorluklara dikkat çekti. Takım arkadaşının peşinden gelmek yerine bir ses vermesi gerektiğini söyleyen sporcu, bu tavrın en temel insan nezaketi olduğunu dile getirdi. Bu açıklamalar, sosyal medyada izleyiciler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Linç Girişimlerine Yanıt

Kendisini sosyal medyada eleştiren ve linç eden kitleye de seslenen Seren Ay Çetin, herkesi kendi yerine koymaya davet etti. 50 metrekarelik bir yaşam alanında sürekli birinin gölgesini hissetmenin zorluğunu anlatan yarışmacı, insani ihtiyaçlarını giderirken bile takip edilme korkusu yaşadığını aktardı. Bu açıklamalar, magazin gündeminde "Survivor'da taciz boyutu mu var?" sorularını beraberinde getirdi. Gözler şimdi bu ağır suçlamalar karşısında Can Berkay tarafının vereceği yanıta çevrildi.