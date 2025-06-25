Serdar Ortaç’tan Yapay Zekâ Sürprizi: “Kış Kış” Klibi 2 Milyonu Aştı!

Emre Müzik etiketiyle Netd Müzik kanalında yayınlanan yapay zekâ destekli klip, kısa sürede 2 milyon izlenmeye ve 14 binden fazla beğeniye ulaştı. Şarkı şu anda YouTube Müzik Trendleri’nde 15. sırada yer alıyor.

Yapay Zekâ ile Gençleşti

Klipte Ortaç, yapay zekâ ile dijital olarak gençleştirildi. Yönetmenliğini Erkan Nas’ın, kurgusunu Betül Şahin’in üstlendiği proje, Türkiye’de bu alanda öncü bir çalışma oldu. Ortaç, esprili bir şekilde “Ben klipte yoktum, uyuyordum!” diyerek süreci anlattı.

Eğlenceli Bir Yaz Hiti

Söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan “Kış Kış”, düzenlemesi Selim Çaldıran imzası taşıyor. Ayrılığı konu alan şarkı, hareketli ritmi ve akılda kalıcı nakaratıyla yazın favori hitlerinden biri olmaya aday.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Klibin ardından, yapay zekâ ile oluşturulan kadın karakterin Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a benzemesi dikkat çekti. Sanatçının “onu bilerek yaptılar” yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

“Kış Kış”, nostaljiyle teknolojiyi buluşturan vizyoner yapısıyla Serdar Ortaç’ı yeniden gündemin zirvesine taşıdı.