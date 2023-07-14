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Serdar Ortaç, yeni şarkısının çıktığını dinleyicilerinden öğrendi

Serdar Ortaç, yeni şarkısının çıktığını dinleyicilerinden öğrendi. Instagram'da canlı yayın açan şarkıcı bir dinleyicisinin uyarısı üzerine “Pare Pare çıktı mı? Hadi lan! Yeni şarkım çıkmış. Youtube’da var mı?” ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, yeni şarkısının çıktığını dinleyicilerinden öğrendi
Yayın Tarihi : 2023-07-14 10:36

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son şarkısının çıkışını Instagram üzerinden canlı yayın yaparken öğrendi. Ortaç, hayranlarıyla iletişim kurmak amacıyla başlattığı canlı yayında, bir dinleyicisinin uyarısıyla sürpriz bir haberle karşılaştı. Dinleyici, "Pare Pare çıktı" şeklinde bir yorum yaparak şarkıcının yeni şarkısının piyasaya çıktığını belirtti.

Bu yorum üzerine şaşıran Serdar Ortaç, sevinçle "Hadi lan! Yeni şarkım çıkmış. Youtube'da var mı?" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu spontane tepkisi, hayranlarının da heyecanını artırdı ve şarkının hızla yayılmasını sağladı.

"Pare Pare" adını taşıyan yeni şarkısının yayınlandığı haberi, Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesaplarında da kısa sürede paylaşıldı. Hayranları, heyecanla yeni şarkının YouTube üzerindeki video klibini aramaya başladılar.

 

 

 

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