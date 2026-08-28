Seray Sever Şehri Terk Etti! Bodrum'da Çiftlik Hayatı Yaşamaya Başladı

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever son dönemde ekranlardan uzak, doğayla iç içe sakin bir yaşam sürüyor. Son olarak Dünya Güzellerim Tatilde programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü isim eşi Eray Sünbül ve ikiz kızlarıyla birlikte İstanbul'un yoğun temposundan ve stresinden kaçarak Bodrum'a yerleşti. Günaydın YouTube kanalında Yasemin Durna'nın konuğu olan Sever şehri terk etme kararından yeni çiftlik projelerine kadar merak edilen hayatını tüm içtenliğiyle anlattı.

"Eşimin Şartıydı: Çocukları İstanbul'da Yaşatmam"

Bodrum'daki yeni yaşamı hakkında konuşan Seray Sever 4 senedir tam zamanlı olarak burada yaşadıklarını ve bu kararı henüz çocukları doğmadan önce aldıklarını açıkladı. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmanın kendisine çok iyi geldiğini belirten ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Biz zaten çocuklar doğmadan önce o kararı vermiştik. 2018'de evlendiğimizde bu evi aldık. 'Çocuklar geldiğinde biz Bodrum'da yaşayacağız' dedik. Eşimin şartıydı 'İstanbul'da yaşatmam' dedi. Ben de ona hak verdim. İşte çocuklar doğdu ondan sonra da geldik. 4 senedir tam zamanlı buradayım. Tabii arada işlerim olduğunda uçağa atlayıp gidip çekimimi yapıp geliyorum. Ama buradaki yaşam benim için daha keyifli, daha sakin, trafiksiz."

Çocuklar İçin Çiftlik Kuruyorlar

Kızlarının doğayla iç içe büyümesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Seray Sever evlerindeki doğal ortamı ve eşinin başlatmış olduğu çiftlik projesini anlattı. Çocuklarının sağlıklı beslenmesi için çiftlik kurduklarını belirten ünlü isim konuşmasına şöyle devam etti:

"Doğanın içinde tavuklar var, horozlar var; evde de kaplumbağamız, kirpimiz, kedimiz, su kaplumbağamız var… Doğayla iç içe büyüyorlar. Benim bilmediğim ağaç isimlerini onlar biliyorlar. Çok akıllılar. İki cimcimeyle harala gürele bir hayat... Yani tempo hiç bitmiyor. Çocuklar daha doğal beslensin diye çiftlik yapıyor eşim. İşte hayvanlarımız falan var. Daha orada evi yapmadık. Ama çocuklar bu ortamda daha sağlıklı ve kaliteli büyüsünler istiyoruz."