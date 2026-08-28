Mahsun Karaca ve Levent Ülgen'li Ben Sana İnanıyorum Sete Çıktı!

Türk sinemasında komedi severleri heyecanlandıran dev bir proje daha motor dedi! İnternet dünyasında yarattığı eğlenceli karakterlerle milyonların sevgisini kazanan ve sinema projeleriyle adından sıkça söz ettiren Mahsun Karaca ile usta oyuncu Levent Ülgen'i aynı kadroda buluşturan Ben Sana İnanıyorum filminin çekimleri resmi olarak başladı. Yapımcılığını MGX Film ve Safe Medya'nın üstlendiği zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken film şimdiden yeni sezonun en merak edilen yerli yapımları arasında yerini aldı.

Ömer Faruk Sorak Yönetmen Koltuğunda: Yıldızlar Geçidi Kadro

Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz eserlerle tanınan usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ben Sana İnanıyorum filminin senaryosu mizah dünyasının başarılı isimleri Cihan Talay ve Beste Bilir'in imzasını taşıyor.

Başrolde yer alan Mahsun Karaca'ya film boyunca birbirinden yetenekli ve usta isimler eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar gibi isimlerin yer alması filmin komedi dozajının ne denli yüksek olacağının sinyallerini veriyor. İstanbul'da başlayan ve yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan çekim maratonunun ardından film post-prodüksiyon sürecine girecek.

İşgüzar Avukat Ve Tehlikeli Yeraltı Dünyası: Film 13 Kasım'da Vizyonda!

Sinemaseverleri büyülemeye hazırlanan filmin eğlenceli ve aksiyon dolu konusu da şimdiden netleşti. Filmde Mahsun Karaca son derece işgüzar ve hırslı bir avukat olan Mahsun karakterine hayat veriyor. Eniştesi Sabri'nin aklına uyarak internete reklam veren Mahsun zengin ve saygın müşterilerin bürosunun kapısını çalmasını hayal ederken bambaşka bir maceranın içine sürükleniyor.

Mahsun'un yolu yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden biri olan ve usta oyuncu Levent Ülgen'in canlandırdığı Mümin ile kesişiyor. Tamamen sıfırı tüketen ve iki sadık adamı dışında kimsesi kalmayan Mümin aldığı ev hapsi cezasıyla cezaevinden kurtulsa da gidecek hiçbir yeri olmadığı için Avukat Mahsun'un başına kalıyor. Bir anda kendisini hiç bilmediği ve kontrol edemediği tehlikeli bir dünyanın ortasında bulan Mahsun'un artık iki büyük hedefi vardır: Başına belan olan Mümin'den bir an önce kurtulmak ve onun yüzünden tehlikeye giren hukuk kariyerini yeniden rayına oturtmak.

Maceranın ve kahkahanın eksik olmayacağı Ben Sana İnanıyorum 13 Kasım tarihinde tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.