Manifest'in Menajeri Tolga Akış'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından emniyet ve savcılık süreçlerindeki ifadesinin detayları gün yüzüne çıktı. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Akış hakkındaki tüm iddiaları reddederek kendisini savundu. Burak Doğan'ın haberine göre ünlü menajerin mahkemedeki ifadesinde öne çıkan detaylar magazin ve yargı gündemine damga vurdu.

"Mesut Adlin Bana Kin Besledi Yazışmaları İtibarsızlaştırmak İçin Kullandı"

Olayların odak noktasındaki eski fotoğrafçı Mesut Adlin ile ilgili iddialara yanıt veren Tolga Akış Adlin ile taciz iddiaları nedeniyle yollarını ayırdıklarını belirtti. Sosyal medyada sızdırılan mesajların mizah amaçlı olduğunu vurgulayan Akış ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Mesut Adlin'in daha sonradan birkaç kadın ile taciz iddiaları ortaya çıkınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıklayınca mağdur kadınlar seslerini daha güçlü ifade etmeye başladı. Bu süreçten sonra Mesut Adlin iş bulmakta zorlandı ve bana karşı kin beslemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan yazışmalar eşim Gizem Akış ile Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki yazışmalardır. Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için sohbetin devamını keserek algı yaratacak şekilde paylaşmıştır."

"Gelirin %60'ı Kızlara Dağıtılıyor Zorlama Ve Kara Para Aklama Yok"

Basında yer alan sözleşme şartları baskı ve maddi gelir iddialarını da tek tek çürüten Tolga Akış, şirket işleyişi ve grup üyeleriyle olan ilişkileri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu:

Gelir Paylaşımı: "Menajerlik gelir paylaşımında %60'lık kısım Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısmı şirketin proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan haberler yanlıştır."

Sağlık Ve Konser Baskısı İddiaları: "Grup üyelerinin hasta olduğu zaman sahneye baskıyla çıktığı iddiası yanlıştır. Hatta konserlerimizde yanlarında doktor, psikolog ve fizyoterapist bulunur. Popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz yılda sadece 20 konsere çıkıyoruz."

Hesaplar Ve Suçlamalar: "Hesaplarımı hiçbir zaman suç gelirlerini aklamak için kullanmadım. Yurt dışı para akışım sadece YouTube ve Spotify gibi resmi müzik servislerindendir. Telefon şifremi kendi rızamla teslim ettim. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."