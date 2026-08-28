İzmir'de Manifest Depremi! Manifestival İptal mi Oldu? İşte Son Durum

Son dönemin en popüler kız müzik gruplarından Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alınması müzik ve magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akış'ın tam da İzmir uçuşu öncesinde yakalanması müzikseverlerin aklına tek bir soruyu getirdi: "28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Manifestival İzmir iptal mi edildi?" Binlerce hayranın Kültürpark Zeytin Sahne'ye akın etmek için beklediği dev organizasyonla ilgili merak edilen son durum netleşti.

Tolga Akış İzmir Uçağında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1984 doğumlu ünlü menajer Tolga Akış 27 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındı. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olan Akış'ın yakalanma anına ilişkin detaylar dikkat çekti. Akış festival için İzmir'e gitmek üzere bindiği uçakta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uçaktan alınarak emniyete götürüldü. Menajerlerinin gözaltına alınması, saatler kalan dev festivalin akıbeti konusunda soru işaretleri yarattı.

Festival Yönetimi Ve İletişim Kanallarından Son Durum Açıklaması

Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Manifest hayranları arama motorlarında "Manifestival İzmir iptal mi?", "28-29-30 Ağustos Manifest konserleri yapılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilet satış kanallarında ve resmi yayınlarda herhangi bir iptal duyurusunun yer almaması dikkat çekerken, beklenen açıklama organizasyon komitesinden geldi.

Manifestival resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, festival planında herhangi bir değişiklik veya erteleme olmadığı duyuruldu. Organizasyon ekibi dev etkinliğin planlandığı takvim doğrultusunda eksiksiz şekilde gerçekleşeceğini belirterek kapıların açıldığını müjdeledi.

İzmir Kültürpark Zeytin Sahne'de 3 Günlük Dev Kadro

Açıklanan resmi programa göre Manifestival İzmir 28, 29 ve 30 Ağustos 2026 tarihlerinde İzmir Kültürpark'taki Zeytin Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor. Her üç gün de kapıların saat 13.00 itibarıyla açıldığı festivalde Manifest grubu her akşam kendine özel hazırlanan büyüleyici sahne şovlarıyla performans sergileyecek. Gün boyu atölyeler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalin güçlü sahne kadrosu ise şu şekilde:

28 Ağustos Cuma: Manifest, M Lisa, Anıl Piyancı, Ege Can Sal

29 Ağustos Cumartesi: Manifest, Tuana, Kozmos, Zeki Arkun

30 Ağustos Pazar: Manifest, Selin, Ege Çubukçu, Melis Karaduman