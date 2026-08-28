Selena'nın Minik Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Kına Gecesinde 5 Elbise Değiştirdi

Bir dönemin ekranlara damga vuran efsanevi fantastik çocuk dizisi Selena'da hayat verdiği minik Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Umutcan Ekmez ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu 27 Ağustos gecesi düzenlenen görkemli kına gecesiyle adından söz ettirdi. Alışılmış geleneksel konseptlerin dışına çıkarak adeta bir moda şovu gerçekleştiren Kurtulmuş kına gecesi boyunca giydiği kıyafetler ve davetli listesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

The Great Gatsby Konseptli Kınada 5 Farklı Elbise Şovu

Selena dizisindeki Nazlı karakteri ile bilinen Dilara Kurtulmuş, kına gecesinde müstakbel eşi Umutcan Ekmez'in davul çaldığı anları paylaştı. pic.twitter.com/jogNuzmqaX — Populicc (@populicc) August 28, 2026

2006 yılında başlayan Selena dizisinde sevimliliği ve masum tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanan Dilara Kurtulmuş kına gecesi için 1920'lerin ihtişamını yansıtan The Great Gatsby temasını tercih etti. Mekan dekorasyonundan tüy ve ışıltı detaylı aksesuarlara müziklerden davetlilerin tarzına kadar her ayrıntının özel olarak tasarlandığı gecede en çok konuşulan detay güzel oyuncunun kıyafet seçimleri oldu.

Kına gecesi boyunca tam beş farklı elbise değiştiren Dilara Kurtulmuş 1920'ler ruhunu taşıyan ışıltılı ve taşlı elbiselerini dönem tarzına uygun saç aksesuarlarıyla tamamladı. Kına merasimi anında ise geleneksel ruhu modern dokunuşlarla birleştiren iddialı kırmızı bir elbise tercih eden Kurtulmuş şıklığıyla göz doldurdu.

Selena Ve Sihirli Annem Oyuncuları Yıllar Sonra Aynı Gecede

Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtuluş kına gecesiyle evliliğe hazırlanıyor! #magazin #magazinhaberleri #dilarakurtulmuş #selena #dizi Dilara Kurtuluş, Umutcan Ekmek ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, kına gecesinden renkli anları takipçileriyle paylaştı pic.twitter.com/dmVDrfnZN6 — BionTV Magazin (@bionmedya) August 28, 2026

Görkemli kına gecesini sosyal medyada unutulmaz kılan asıl sürpriz ise çocukluk dönemi ekran yüzlerinin yıllar sonra bir araya gelmesi oldu. Selena dizisinde ablası Selin rolünü canlandıran Gizem Güven eski rol arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Nostalji rüzgarının estiği geceye Türk televizyonlarının bir diğer efsane fantastik yapımı Sihirli Annem dizisinin çocuk yıldızları da katıldı. Dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ve Toprak rolüyle tanınan Jennifer Boyner kına gecesinde yer alarak Dilara Kurtulmuş'un mutluluğuna ortak oldu. Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in birlikte pistte dans ettiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Ekran başındakileri yıllar öncesine götüren bu duygusal buluşma dizi hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.