Hakan Kurtaş'tan Sürpriz Karar! Eylül Ortasında İlk Akustik Konserine Çıkıyor

Televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı, karizmatik oyuncularından biri olan Hakan Kurtaş geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu hem tatil sürecinden hem devam eden tiyatro projelerinden hem de müzik dünyasına adım atacağı sürpriz ilk konser heyecanından bahsetti. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen Kurtaş yakın zamanda seyirci ve dinleyiciyle buluşacak projelerini tek tek anlattı.

"Eylül Ortasında İlk Konserim Olacak"

Yaz dönemini hem dinlenerek hem de sahnede çalışarak geçirdiğini belirten Hakan Kurtaş projeleri hakkında heyecan verici detaylar paylaştı. Bir yandan tiyatro oyunlarına devam ettiğini belirten ünlü isim, müzik kariyerinde de önemli bir eşikte olduğunun müjdesini verdi. Yakın zamanda bir konser hazırlığı içinde olduğunu dile getiren Kurtaş şu ifadeleri kullandı:

"Tatil güzel geçti. Bir yandan tiyatro oyunu oynadım. Yakın zamanda konser var ona hazırlanıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. Eylül ortasında akustik konserim olacak. Tek başıma sahnede olacağım. İlk konserim."

Konser heyecanının yanı sıra yurt dışı projelerinden de bahseden başarılı oyuncu Ekim ayında tek kişilik tiyatro oyunu için Londra'da sahne alacağını açıkladı. Yeni televizyon sezonu için de görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Kurtaş ana akım projeler için senaryo okumalarına devam ettiğini aktardı.

Birce Akalay İle İlişkisi Hakkında Konuştu

Ünlü oyuncu Birce Akalay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Hakan Kurtaş magazin muhabirlerinin özel hayatına dair sorduğu soruları da cevapsız bırakmadı. İlişkilerinin evliliğe doğru gidip gitmeyeceğine yönelik soruya tebessümle yanıt veren Kurtaş "Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diyerek ilişkisindeki huzur ve mutluluğu bir kez daha vurguladı.