Bergüzar Korel 44 Yaşında! Pastayı Üflemeden Önce Dileklerini Böyle Sıraladı

Bergüzar Korel 44. yaşını eşi Halit Ergenç ve dostlarıyla kutladı. "4.4'lük Bergüzar" konseptli gecede ünlü oyuncunun dilekleri alkış topladı.

Bergüzar Korel 44 Yaşında! Pastayı Üflemeden Önce Dileklerini Böyle Sıraladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 15:07

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı, en sevilen kadın oyuncularından biri olan Bergüzar Korel yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla birlikte düzenlediği özel bir partiyle kutladı. Kanal D ekranlarında bir döneme damgasını vuran ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran efsane dizi Binbir Gece'deki Şehrazat karakteriyle adını Türk dizi tarihine altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu 44. yaşına girdi. Sevdiklerinin kendisi için hazırladığı doğum günü organizasyonunda neşesi ve güzelliğiyle göz dolduran Korel pastasını üflemeden hemen önce dile getirdiği samimi dilekleriyle kutlamaya katılan davetlilere duygusal anlar yaşattı.

"4.4'lük Bergüzar" Konseptiyle Unutulmaz Gece

Yeni yaşını meslektaşı ve eşi Halit Ergenç ile yakın dostlarının katıldığı renkli bir partiyle karşılayan Bergüzar Korel gecede konsept olarak oldukça eğlenceli bir temaya imza attı. "4.4'lük Bergüzar" sloganıyla organize edilen doğum günü partisinde şıklığı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, gece boyunca dostlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

"Pastayı Üflemeden Dileklerini Sıraladı"

Doğum günü pastasının mumları yakıldığında alkışlar eşliğinde pastasının başına geçen Bergüzar Korel mumları üflemeden önce mikrofonu alarak hislerini ve temennilerini sevdikleriyle paylaştı. Yaşadığı heyecan gözlerinden okunan ünlü oyuncu yeni yaşından beklentilerini şu samimi sözlerle dile getirdi:

"İnşallah çok sağlıklı, bereketli, mutlu, kaygılardan uzak, en çok kaygısız bir yıl diliyorum. İnşallah hep birlikte oluruz. Allah yine önümüzdeki sene birlikte olmayı nasip etsin inşallah."

Korel'in bu içten ve anlamlı dilekleri salondaki davetlilerden uzun süre alkış topladı.

Örnek Evliliği Ve Üç Çocuk Annesi Olmanın Mutluluğu

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan usta isim Halit Ergenç ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Bergüzar Korel magazin dünyasının en parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. Evliliklerinde 17 yılı geride bırakan mutlu çiftin Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocukları bulunuyor. Oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra örnek aile hayatı ve çocuklarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da takipçilerinin takdirini toplayan güzel oyuncu 44. yaş gününde de en büyük gücünün ailesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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