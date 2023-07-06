Seray Sever ailesiyle plajda görüntülendi!

Ünlü oyuncu Seray Sever, önceki gün Bodrum'da ailesiyle birlikte görüntülendi. Seray Sever, kayınvalidesi, kayınpederi, annesi ve kardeşi Soner Sever ile birlikte plaja giderek güzel havanın tadını çıkardı. İkiz kızları Sofya ve Alya ile denizde ve kumsalda oyunlar oynayan Sever, gençlere taş çıkaran fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti.

Seray Sever, Bodrum'da ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Kendisi gibi ünlü olan kardeşi Soner Sever, annesi, kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte plaja giden başarılı oyuncu, güzel havanın tadını çıkardı. Seray Sever'in ikiz kızları Sofya ve Alya da anneleriyle birlikte denizde ve kumsalda oyunlar oynadı.

Ünlü oyuncu, fit ve sağlıklı görüntüsüyle gençlere taş çıkardı. Seray Sever'in plajda sergilediği enerjik ve canlı tavırları, ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadığını gösterdi. Sever, çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, aynı zamanda formunu korumaya da özen gösterdi.

Seray Sever'in Bodrum tatili, sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini tatil keyfine ortak etti. Sever'in genç ve dinamik görüntüsü, hayranlarından yoğun beğeni ve olumlu yorumlar aldı.