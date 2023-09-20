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Seray Kaya'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü

Ünlü oyuncu Seray Kaya, uzun ve kıvırcık saçlarını kısacık kestirerek yeni bir imajla dikkat çekti. Kaya'nın bu yeni görünümü, takipçileri arasında farklı görüşlere neden oldu.

Seray Kaya'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 18:10

Kadın dizisindeki başarılı rolü ve son olarak Berk Oktay ile Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Seray Kaya, saçlarını uzun süre boyunca kullandıktan sonra kısa kestirmesiyle sürpriz bir değişiklik yaptı.

Kaya, Instagram hesabında 1 milyon takipçisiyle yeni imajını paylaştı ve bu yeni görünümü hayranlarını ikiye böldü.

"Bu saç çok güzel olmuş" diyen bazı takipçileri, kısa saçı oyuncuya yakıştıramayanlarla karşı karşıya geldi. Bazıları Seray Kaya'nın saçlarını neden kestirdiğini merak ederken, diğerleri bu değişikliği olumlu bir şekilde karşıladı.

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