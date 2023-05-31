Seray Kaya, Doğukan Güngör'le aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı dizinin final yapacağını açıkladı ve "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında da ufak ufak tatillere başlarım" şeklinde konuştu.

Seray Kaya, sezonun yorucu ama keyifli geçtiğini belirtti ve 36 bölüm çekmek gibi bir sürecin zor olduğunu söyledi. Bu nedenle ekip olarak mutlu olduklarını ve umarım yeni projelerin de olacağını dile getirdi. Menajerinin yeni projeler için görüşmeler yaptığını da ekledi.

Seray Kaya, adının aşk dedikodusuna karıştığı Doğukan Güngör ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: