Serap Paköz Meme Kanseri Teşhisini Duyurdu: Pes Etmek Yok!

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla meme kanseri teşhisi aldığını kamuoyuna duyurdu. Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşan ünlü isim, hastalığa karşı sergilediği güçlü duruşla dikkat çekti. Paköz, teşhis anından tedavi sürecine kadar geçen süreyi samimi bir dille anlattı.

Teşhis Süreci ve İlk Şok

Başarılı sunucu, hastalığın hayatına girdiği anı çarpıcı ifadelerle özetledi. Paköz, 10 Mart gecesi sağlıklı bir birey olarak uyuduğunu belirtti. Ancak 11 Mart sabahı hayatının değiştiğini dile getirdi. O sabah meme kanseri tanısı aldığını öğrenen sunucu, bu durumu bir son olarak görmediğini vurguladı. Aksine, bu süreci yeni bir başlangıç olarak kabul ettiğini ifade etti. Yaklaşık bir ay önce hayatına giren bu gerçekle yüzleşen Paköz, hazırlıklarını tamamladıktan sonra haberi paylaştı.

Kemoterapi ve Değişim Dönemi

Ünlü sunucu, tedavi takvimine dair de önemli bilgiler verdi. Paköz, 30 Mart tarihinden itibaren kemoterapi almaya başladığını açıkladı. Tedavinin yan etkileriyle mücadele eden sunucu, bu kapsamda radikal bir karar aldı. Saçlarının dökülme sürecine girmesiyle birlikte kuaförün yolunu tuttu. Paköz, saçlarını kestirdiği anları video ile kayıt altına aldı. Bu değişimi sadece bir saç kesimi olarak görmediğini belirtti. Ona göre bu durum, süreci kabullenme ve özgürleşme anlamına geliyordu.

Güçlü Mesajlar ve Gelecek Beklentisi

Serap Paköz, paylaştığı videoda duygusal ama bir o kadar da dirençli bir profil çizdi. Sarsıldığını kabul eden sunucu, asla pes etmediğinin altını çizdi. Peruk kullanmak yerine bandanası ve bereleriyle bu yolu yürüyeceğini söyledi. Dökülen her saç telini şifaya atılan bir adım olarak nitelendirdi. Paköz, hayatın her mevsimini kucakladığını belirterek sevenlerinden dua istedi. Ruhunun eskisinden daha güçlü olduğunu söyleyen ünlü isim, bu süreci şeffaflıkla yöneteceğini kanıtladı.