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Sera Tübek ‘Kaç Kovalan’ ile döndü

İlk single’ı “Gezegen” ile iddialı bir çıkışa imza atan Sera Tübek, ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Genç sanatçının söz ve müziğine de imza attığı “Kaç Kovalan” adlı yeni single’ı dijital platformlardaki yerini aldı.

Sera Tübek ‘Kaç Kovalan’ ile döndü
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00



Sahne hayatına İstanbul, Ankara ve İzmir’in önde gelen mekânlarında devam eden Sera Tübek, merakla beklenen ikinci single çalışmasını tamamladı. İlk single’ı “Gezegen”le dikkatleri üzerine çeken Tübek’in yeni şarkısı “Kaç Kovalan”, dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği de Sera Tübek’e ait “Kaç Kovalan”ın düzenlemesine Tolga Kılıç imzasını attı. Mix ve mastering işlemleri Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan şarkı, RS House Company ve Avrupa Müzik tarafından yayınlandı. 

ŞARKILAR PEŞ PEŞE GELECEK

İlk şarkısını 2021 yılında yayınlayan, ardından sahne çalışmalarına odaklanan Sera Tübek, kendi bestelerini yapan bir sanatçı. Şimdilerde ikinci single’ının heyecanını yaşayan müzisyen, üçüncü şarkısı için de dinleyicilerini fazla bekletmeyecek. “Kaç Kovalan”ın ardından yeni single da 2023 bitmeden müzikseverlerle buluşacak. Söz ve müziği kendisine ait 50’yi aşkın bestesi bulunan Sera Tübek’in en büyük hayallerinden biri ise kendisine ait şarkılardan oluşan bir albüm yapmak.

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