Sera Tokdemir ve Gökhan Göz aşkından ilk kare

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık yaşadığı olaylı ilişkisiyle magazin gündemini uzun süre meşgul eden Gökhan Göz''ün yeni aşkı ortaya çıktı. Ünlü iş insanı sosyal medyada yaptığı paylaşımla oyuncu Sera Tokdemir'le ilişkisini duyurdu.

'SERA'M İYİ Kİ VARSIN'

Ünlü iş insanı 'Sera'm iyi ki varsın' notuyla Tokdemir'e verdiği çiçekleri sosyal medyada da paylaşıp aşkını ilan etti. Ünlü oyuncu Sera Tokdemir de sevgilisinin çiçeklerini arka planda 'Sesinde Aşk Var' şarkısı ile paylaştı.

'BİR AYDIR BİRLİKTEYİZ'

Sera Tokdemir, önceki gün bir AVM'deydi. Yanında yeni sevgilisi Gökhan Göz ile mekana gelen Tokdemir ve Göz, "Arkadaşlar evet doğrudur. Yaklaşık bir aydır birlikteyiz. Bir yıldır da tanışıyoruz" diyerek aşklarını ilan ettiler.

'GÖKHAN'A ŞARKI YAZDIM'

Mutlu olduklarını dile getiren Gökhan Göz ve Sera Tokdemir çiftinden Tokdemir ise şöyle konuştu: