Şener Şen'den "Öldü" İddialarına Gündem Olacak Tepki: "Yakında Öldüm Haberiniz Var Mı?"

Şener Şen'den "Öldü" İddialarına Esprili ve Sert Yanıt: "Bu Üçüncü Oldu!"

Türk sinemasının efsane ismi, usta oyuncu Şener Şen, kendisi hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medyada hızla yayılan bu tür yalan iddialar, sanatçının hayranlarını ciddi ölçüde endişelendiriyordu. Ünlü isim, nihayet bir etkinlikte gazetecilerin karşısına çıktı. Bu üzücü duruma karşı hem esprili hem de sert bir dille tepkisini dile getirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlarken Şener Şen, konuyu doğrudan gündeme getirdi. Duayen oyuncu, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bu ifadeler, hem ironiyi hem de duruma olan bıkkınlığını açıkça gösteriyordu. Çünkü bu tip asılsız haberler, sanatçının hayatında ilk kez yaşanmıyordu.

"Daha Evvel İki Defa Daha Ölmüştüm" Diyerek Duruma İsyan Etti

Usta oyuncu, çıkan haberlerin asılsızlığını şu sözlerle pekiştirdi: "Yakında öldüm ondan haberiniz var mı? Daha evvel iki defa daha ölmüştüm. Bu üçüncü oldu."



Bu çarpıcı açıklama, maalesef magazin gündeminin zaman zaman yalan haberlerle meşgul edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şen'in bu sitemi, hem kendisini sevenleri rahatlattı hem de yalan haber yapanlara karşı net bir duruş sergiledi. Önemli bir nokta olarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisi de böylece doğrulanmış oldu.

Güncel Oyuncular Hakkında Temkinli Yaklaşım

Muhabirler, Şener Şen'e günümüzdeki genç oyuncular hakkındaki düşüncelerini de sordu. Tecrübeli sanatçı, bu konuda temkinli ve adil bir cevap vermeyi tercih etti. Öncelikle, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için tüm dizileri ve projeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, ne yazık ki bütün yapımları takip edemediğini açıkça söyledi. Dolayısıyla, genelleme yapmanın haksızlık olacağını düşündü.

Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çok yetenekli arkadaşlar var. İnandığım bir şey var. Proje iyi olursa oyuncu da iyi projede yeteneğini gösterebilir."