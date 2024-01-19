“Senden Önce” ne zaman yayınlanacak? İşte o tarih...

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı Senden Önce dizisinin yayın günü belli oldu. İşte detaylar...

“Senden Önce” ne zaman yayınlanacak? İşte o tarih...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 19:36

Senden Önce" dizisi, bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. D Media imzası taşıyan dizi, güçlü bir aşkın zorlu sınavını seyirciyle buluşturacak. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı dizi, Feride Kaytan'ın yönetmenliğinde hayat buluyor. Afişi ve tanıtımları büyük beğeni toplayan yapımın yayın günü ise merakla bekleniyor.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni tanıtımın ardından, dizinin eğer kulislerden gelen bilgiler doğruysa çarşamba günleri ekrana geleceği konuşuluyor. Yayın tarihiyle ilgili gündemde dolaşan iddialara göre, dizi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yetiştirilebilir. Ancak bu söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

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