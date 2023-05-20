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Sema Şimşek: Aşk var, nikah yok

Yaklaşık 5 yıldır Erdoğan Erdal ile aşk yaşayan Sema Şimşek, ilişkisine dair dikkat çeken açıklamada bulundu.

Sema Şimşek: Aşk var, nikah yok
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2023 09:53

Sema Şimşek önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaklaşık 5 yıldır, Erdoğan Erdal ile aşk yaşayan ünlü isim magazin muhabirlerinin evlilik ile ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

"İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Yaşandığı zaman neler olduğunu da gördük! Evlilik düşünmüyorum. Çünkü biz zaten evli gibiyiz."



Ayrıca eski eşi ve Burak Hakkı ve çocuklar Rüzgar hakkında da konuşan Sema Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgar lise 2’de. Yazılımcı olmak istiyor. Şimdiden üniversiteye hazırlanıyor. Hafta sonları babasında kalıyor. Burak ile de aramız çok iyi. Arkadaş olduk. Hiçbir sorunumuz yok. Ölene kadar hayatımda kalacak. Hatta sevgilisiyle bile tanıştım."

 

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