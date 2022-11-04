Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek: Normalde böyle gezmiyoruz!

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i ve Tülek'in eşini canlandıran, 'Selen Koroğlu' rolündeki Selma Ergeç; son olarak önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Birlikte setten çıktıklarını söyleyen ikilinin üzerindeki bornoz ve geccelik tarzı elbiseler dikkat çekti.

Basın mensuplarıyla sohbet eden iki ünlü oyuncudan Selma Ergeç, "Cihangir'de normalde böyle dolaşmıyoruz. Bunlar bizim set kıyafetlerimiz" diyerek kahkaha attı.

"GİDİP DİNLENME VAKTİ"

Setin devam ettiğini söyleyen ikili, "Her şey çok iyi gidiyor. Yeni karakterler gelecek aramıza. Hikayeyi bayağı başka yere götürecekler" ifadelerini kullandı. Birbiriyle sürekli şakalaşan oyuncular, daha sonra araçlarına gittiler ve; "Bugünlük set bitti. Gidip dinlenme vakti. Kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldılar