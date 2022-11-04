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Gecce Magazin Haberleri

Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek: Normalde böyle gezmiyoruz!

Tuğrul Tülek ile 'Selen Koroğlu' karakterini canlandıran Selma Ergeç, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncular, üzerlerinde bornoz ve geccelik tarzı kıyafetlerle dikkat çekti.

Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek: Normalde böyle gezmiyoruz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2022 09:46

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i ve Tülek'in eşini canlandıran, 'Selen Koroğlu' rolündeki Selma Ergeç; son olarak önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Birlikte setten çıktıklarını söyleyen ikilinin üzerindeki bornoz ve geccelik tarzı elbiseler dikkat çekti.

Basın mensuplarıyla sohbet eden iki ünlü oyuncudan Selma Ergeç, "Cihangir'de normalde böyle dolaşmıyoruz. Bunlar bizim set kıyafetlerimiz" diyerek kahkaha attı.

"GİDİP DİNLENME VAKTİ"

Setin devam ettiğini söyleyen ikili, "Her şey çok iyi gidiyor. Yeni karakterler gelecek aramıza. Hikayeyi bayağı başka yere götürecekler" ifadelerini kullandı. Birbiriyle sürekli şakalaşan oyuncular, daha sonra araçlarına gittiler ve; "Bugünlük set bitti. Gidip dinlenme vakti. Kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldılar

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