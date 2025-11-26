Selin Yeninci, Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni'nde Jüri Üyesi

Selin Yeninci, oyuncu ve yapımcı olarak geleceğin TVliderlerini belirlemek amacıyla bu yıl IEMMY tarihinde ilk kez düzenlenen IEMMY eğitim programınada tüm dünyadan seçilen 10 kişiden biri olarak“her seferinde tek bir adım” ile sürdürülebilir başarıyı vurgulamaya devam ediyor.

Dün akşam New York’ta 53’ncüsü düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri Törenine katılan başarılı oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, ödül töreni gecesi öncesinde ise Amazon, Paramount, Universal gibi şirketlerin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Güzel oyuncu Selin Yeninci; Mısır, İspnaya Valencia ardından da New York ile festival ve ardından da ödül sezonuna tempolu bir giriş yaptı. Yeninci’nin Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni kırmızı halısında giydiği krem rengi özel dikim elbisesi ise Türk tasarımcı Zeynep Serdengeçti imzasını taşıyor.