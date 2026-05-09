Selin Yağcıoğlu ile Yollar Ayrıldı mı? Kerem Bürsin’den Olay Yaratan Ayrılık Açıklaması

Kerem Bürsin, Hadise'nin albüm tanıtım gecesine katıldı. Magazin muhabirleriyle burada ayaküstü sohbet eden başarılı oyuncuya, Selin Yağcıoğlu ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberler soruldu.

Yayın Tarihi : 09-05-2026 10:02


Kerem Bürsin, yakın arkadaşı Hadise’nin yeni albümü için düzenlenen özel tanıtım gecesine katıldı. Geceye katılımıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, girişte magazin muhabirleriyle bir araya geldi. Davet boyunca keyifli anlar yaşayan Bürsin, etkinlik öncesi kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Ayrılık İddiaları Soruldu

Muhabirler, başarılı oyuncuya son zamanlarda sıkça gündeme gelen özel hayatıyla ilgili sorular yöneltti. Özellikle Selin Yağcıoğlu ile ilişkilerinin bittiği yönünde çıkan haberler gecenin en çok merak edilen konusu oldu. Sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yer bulan bu iddialar sorulunca Bürsin soruları ustalıkla geçiştirdi.

Soruları Ustaca Geçiştirdi

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kerem Bürsin, bu kuralı yine bozmadı. Ayrılık soruları karşısında net bir cevap vermekten kaçınan yakışıklı oyuncu, esprili bir dille konuyu kapattı. Bürsin, muhabirlere "Arkadaşlar benim hayatım çok sıkıcı bir hayat, hiç özel hayata girmemize gerek yok" diyerek kendisine yöneltilen özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı. 


Sıkıcı Hayat Vurgusu Dikkat Çekti

Ünlü oyuncunun kendi hayatını "sıkıcı" olarak tanımlaması sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri, Bürsin'in bu mütevazı ve esprili cevabını övgüyle karşıladı. Cevap vermek istemediği bir soruyu oldukça kibar bir şekilde geçiştirdiğini belirten sosyal medya kullanıcıları Kerem Bürsin'i takdir etti.

Selin Yağcıoğlu ile olan durumu hakkında sessiz kalmayı seçen yakışıklı oyuncunun, iş projelerine ve kariyerine odaklanmaya devam ettiği görülüyor. Magazin dünyası ise ünlü oyuncunun bir sonraki adımını ve yeni projelerini merakla bekliyor. Hayranları ise Kerem Bürsin'in bir an önce bir dizide rol almasını ve acilen setlere dönmesini bekliyor. 

Kerem Bürsin son olarak "Ya Çok Seversen" dizisinde Hafsanur Sancaktutan ile kamera karşısına geçmişti. Oyuncu bu dizide "Ateş" karakterine hayat veriyordu.

