Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Selin Şekerci, ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’ şarkısı eşliğinde Çağatay Ulusoy ile yaptığı dans provasını paylaştı.

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 08:43

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyayı hareketlendiren bir video paylaşımıyla gündeme oturdu. Şekerci, Türk pop müziğinin sevilen şarkılarından biri olan "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" eşliğinde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile yaptığı dans provasını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Selin Şekerci ile Çağatay Ulusoy'un uyumlu hareketleri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Özellikle ikilinin sahnedeki uyumu ve dans performansı, hayranlarının büyük ilgisini çekti. Video kısa sürede viral bir hal aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

 

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