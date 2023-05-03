Selin Şekerci: Hiçbir konuda eyvallahım yok!

Arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de köfte piyaz yiyen Selin Şekerci, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, ''Ağzımda köfte ile karşınızdayım'' diyerek basın mensuplarına takıldı.

''HİÇBİR KONUDA EYVALLAHIM YOK"

Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Özgün Karaman ile paylaştığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili "Zeynep de benim gibi dimdik" açıklaması hatırlatılan Şekerci, ''Ben zaten hep öyle rolleri oynuyorum. Öbürlerinde sıkılıyorum, oynayamıyorum. Çocukluktan beri biliyorsunuz, dik değil miyim ben? Hiçbir konuya eyvallahım yok'' şeklinde konuştu.

''SAHNEDE OLMAK ÇOK GÜZEL''

Güzel oyuncu, rol aldığı tiyatro oyunuyla alakalı da şunları söyledi: