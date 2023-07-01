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Selim Bayraktar ile Emel Karaköse'nin bitmeyen balayı

Selim Bayraktar 5 yıllık sevgilisi Emel Karaköse ile mayısta evlenmişti. Sezonu Bodrum’da açan çift, Çeşme’ye geçti. Önceki gün bir beach'te görüntülendiler. Oyuncu, eşini denizde öpücüğe boğdu. Sudan çıkınca da havluyla sarıp sarmaladı.

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse'nin bitmeyen balayı
Yayın Tarihi : 2023-07-01 14:06

Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıllık sevgilisi Emel Karaköse ile mayıs ayında evlenmişti. Çift, yaz sezonunu Bodrum'da açtıktan sonra Çeşme'ye geçti. Önceki gün bir plajda görüntülendiler. Bayraktar, denizde eşini öpücükle şımarttı ve sudan çıktıktan sonra havluyla sarıp sarmaladı.

Selim Bayraktar ve Emel Karaköse, romantik anlarıyla dikkat çekti. Denizde birbirlerine olan sevgilerini gösteren çift, öpücüklerle dolu anlar yaşadı. Bayraktar, eşini korumak ve sıcak bir şekilde sarılmak için sudan çıktıktan sonra havluyu kullanarak özen gösterdi.

Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, rahat ve şık bir plaj stiliyle dikkat çekti. Eşi Emel Karaköse ise güzelliği ve gülümsemesiyle göz kamaştırdı. İkili, plajdaki romantik anlarıyla objektiflere yakalandı ve takipçileri tarafından sevgiyle karşılandı.

 

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