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Selen Görgüzel, Bodrum'da! Plajı yaktı geçti

Açıklamaları ve ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle adından sıkça söz ettiren Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Selen Görgüzel, Bodrum'da! Plajı yaktı geçti
Yayın Tarihi : 2023-06-29 08:04

Son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan oyuncu Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı. Güzel şarkıcı, önceki gün Bodrum'da deniz keyfi yaparken objektiflere yansıdı.

44 yaşındaki Selen Görgüzel, köpeği Pablo ile birlikte Bodrum'un Yalıkavak plajında görüntülendi. Deniz içinde keyifli vakit geçiren Görgüzel, tatilin keyfini çıkarıyordu. Oldukça neşeli görünen şarkıcı, plajdaki diğer tatilcilerin ilgi odağı oldu.

 

Selen Görgüzel'in plajdaki keyifli anları ve köpeği Pablo ile olan samimi görüntüleri, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı. Hayranları, şarkıcının mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmesine sevindiği yorumlarını paylaştılar.

 

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