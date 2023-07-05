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Selen Görgüzel: Aşkı bulup çocuk yapabilirim

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel önceki gün Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. 

Selen Görgüzel: Aşkı bulup çocuk yapabilirim
Yayın Tarihi : 2023-07-05 12:09

Bayram tatili ve Azka Otel yaz konserlerinde sahne almak için Bodrum'a gelen güzel şarkıcı Selen Görgüzel kumsalda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı.

Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı. 

Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı'' Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz'' diyerek kendisini Bardakçı koyunun serin sularına bıraktı.

Çocuklarla adeta çocuk olup eğlenip vakit geçiren Görgüzel, '' Aşkı bulup çocuk yapabilirim'' diyerek çocuk özlemini de dile getirdi

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