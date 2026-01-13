Şelale İstedi, Hortum Geldi! Neslihan Atagül’den Gülümseten Hamilelik Anısı.

2016 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz Mart ayında oğlu Aziz'i kucaklarına alan Neslihan Atagül, annelik ve hamilelik sürecine dair daha önce duyulmamış detayları paylaştı. Güzel oyuncunun "aşerme" anısı, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

"Kadir Olmasaydı Başaramazdım"

Oğlu Aziz ile hayatının bambaşka bir evreye girdiğini belirten Atagül, eşi Kadir Doğulu’ya olan minnetini şu sözlerle dile getirdi:

Eş Desteği: "Annelik kolay bir şey değil. Kadir’in desteği muazzam. O olmasaydı tek başıma bu kadar başarılı olamayabilirdim."

Tahammül Sınırı: "Aziz beni bana yakınlaştırdı. Doğal olarak tahammülüm de çok arttı."

Kilo Değişimi: Hamileliği boyunca toplam 25 kilo aldığını açıklayan oyuncu, sürecin fiziksel değişimlerini samimiyetle paylaştı.

Şelale Altında Islanma Hayali

Hamileliğinin yaz sıcaklarına denk gelmesiyle ilginç bir aşerme süreci yaşadığını anlatan Atagül, o unutulmaz anı şu ifadelerle aktardı:

"Bir gün uyandım ve 'Buz gibi bir şelalenin altında ıslanmak istiyorum. Kadir, beni şelaleye götür' dedim. Ama Kadir beni şelaleye götürmedi. Onun yerine 'İstersen seni hortumla yıkayayım' dedi.

2026'da Anne-Oğul İlk Kareler

Neslihan Atagül’ün oğlu Aziz ile geçirdiği ilk yıl, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Atagül, anneliğin kendisine sabretmeyi ve özüne dönmeyi öğrettiğini belirterek, kariyerinden ziyade şu sıralar tamamen ailesine odaklandığının sinyallerini verdi.