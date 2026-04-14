Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Evliliğinde Yol Ayrımı Mı?

Son dönemde özel hayatıyla sıkça konuşulan Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun evliliğinde kriz yaşadığı söylentileri, magazin kulislerinde farklı isimlerin zikredilmesine neden oldu.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Evliliğinde Kriz İddiası

Ekranların sevilen ismi Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları gündemi sarstı. İkilinin bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve ayrılık aşamasına geldikleri öne sürüldü. İlk etapta bu krizin nedeni olarak, ünlü oyuncunun "Masumiyet Müzesi" dizisindeki rol arkadaşı Lize Kandemir gösterildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu yakınlaşma iddiaları, taraflarca henüz doğrulanmadı. Ancak magazin camiasındaki hareketlilik, okların farklı bir yöne çevrilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Hafsanur Sancaktutan ile Yakınlaşma Söylentisi

Gazeteci Akif Yaman’ın dile getirdiği yeni iddialar, tartışmaları daha da alevlendirdi. Yaman, Selahattin Paşalı’nın yeni projesi "Kıskanmak"taki partneri Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığını ileri sürdü. Bu iddiaya göre ünlü oyuncunun eşini aldattığı ve evliliğin bu sebeple bitme noktasına geldiği savunuldu. Sancaktutan ve Paşalı cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu iddialar sosyal medya mecralarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Takipçiler, bu beklenmedik gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kubilay Aka Ziyareti Gündemi Değiştirdi Mi?

Söylentilerin odak noktasındaki isimlerden olan Hafsanur Sancaktutan, bu süreçte dikkat çeken bir hamle yaptı. Sancaktutan, eski sevgilisi Kubilay Aka’yı vatani görevini yaptığı askeri birliğinde ziyaret etti. Bu ziyaretin fotoğraflarının yayımlanması, magazin kulislerinde farklı bir şekilde yorumlandı. Bazı kaynaklar, bu hamlenin Paşalı ile ilgili çıkan ihanet ve aşk iddialarını unutturmak amacıyla yapılmış bir "gündem değiştirme" stratejisi olduğunu öne sürdü. Taraflar sessizliğini korurken, magazin dünyası bu karmaşık ilişki ağındaki yeni gelişmeleri bekliyor. Paşalı ve Sancaktutan'ın profesyonel projelerinin bu söylentilerden nasıl etkileneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.