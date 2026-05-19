Murat Dalkılıç'a Acımasız Yorum: "Kanka Yine Olmamış!"

Murat Dalkılıç son dönemde üst üste geçirdiği operasyonlarla magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yıllardır nefes alma problemiyle mücadele eden ünlü sanatçı bu müzmin rahatsızlığından kurtulmak adına geçtiğimiz haftalarda bir kez daha operasyon masasına yattı. Sağlık kalitesini derinden etkileyen bu duruma çözüm bulmak amacıyla tam 13. kez cerrahi müdahale geçiren 42 yaşındaki popçunun iyileşme süreci tamamlandı. Yüzündeki tıbbi koruyucu bandajların tamamen çıkması üzerine kameralar karşısına geçen ünlü ismin son görüntüsü sosyal medya platformlarında devasa bir yorum tufanına yol açtı.

Çocukluk Çağından Beri Devam Eden Sağlık Çilesi

Popüler sanatçının yaşadığı bu ameliyat serüveni doğuştan gelen anatomik bir yapı bozukluğundan kaynaklanıyor. Başarılı müzisyen daha önce katıldığı bir televizyon programında burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyüme eğiliminde olduğunu itiraf etmişti. İlkokul sıralarından beri sağlıklı nefes alamadığını belirten Dalkılıç bu durumun günlük yaşantısını ciddi şekilde sabote ettiğini gizlememişti. Hatta son iki yıldır bu hastalık yüzünden mesleğine zorunlu olarak ara verdiğini de saklamayan ünlü popçu bu süreçte hem kendisinin hem de doktorların hataları olduğunu samimiyetle dile getirmişti.

"Çok Şükür İyi Geçti, Doktorum Umut Verdi"

Yaşadığı tüm şanssız denemeler sonrası umudunu kaybetmeden 13. ameliyatını olan Murat Dalkılıç operasyon sonrasında kişisel hesabından yüreklere su serpen bir yazılı açıklama yayınlamıştı. Kendisinden desteklerini esirgemeyen hayranlarına teşekkür eden başarılı şarkıcı "Ameliyatım çok şükür iyi geçti, kendime yeni gelebiliyorum. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, hepimiz umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz." sözleriyle bu çilenin artık son bulmasını umduğunu belirtmişti.

Takipçilerden Gelen "Kanka Yine Olmamış" Eleştirileri

Ünlü şarkıcının ameliyat sonrasında basına yansıyan yeni çehresi eski fotoğraflarıyla yan yana getirilince dijital dünyada adeta yer yerinden oynadı. Pop yıldızının kariyerinin ilk yıllarındaki o karakteristik, kemikli ve belirgin yüz hatlarının yerini oldukça minimal daralmış bir burun yapısına bırakması takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Şarkıcının bu son imajını gören bazı sosyal medya kullanıcıları acımasız yorumlarda bulundu. Kısa sürede trend listelerine giren fotoğrafların altına "Kanka maalesef yine olmamış", "Eski doğal halin çok daha karizmatikti" tarzında binlerce eleştiri mesajı yağdı. Sağlık sorunları sebebiyle zor günler geçiren Dalkılıç'ın bu yeni imaj tartışmalarına nasıl bir tepki vereceği ise merakla bekleniyor.