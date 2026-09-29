Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizideki renkli karakterlerden biri olan Nuniş'e hayat veren Uğur Kıvılcım da bu isimlerden. 2006 yılında ekranlara gelen yapımda canlandırdığı Nurunnisa karakteriyle hafızalara kazınan Kıvılcım, bu kez oyunculuğundan çok yıllar önceki görüntüleriyle konuşuluyor.

Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 12:45

Hayatının önemli bir bölümünü sahnede ve kamera karşısında geçiren sanatçının gençlik yıllarına ait fotoğrafları yeniden ilgi gördü. Kıvılcım'ın gençlik döneminden karelerini görenler, oyuncunun yıllar içindeki değişimini merak etti. Fotoğraflar, sanatçının Yeşilçam ve televizyon dünyasında geçirdiği uzun yıllara da yeniden dikkat çekti.

Uğur Kıvılcım'ın sanat hayatı ise yalnızca Yaprak Dökümü ile sınırlı değildi. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, tiyatro sahnelerinden sinemaya, oradan televizyon dizilerine uzanan uzun bir kariyer sürdürdü.

Sahneye Sekiz Yaşında Çıktı

Uğur Kıvılcım'ın oyunculukla tanışması henüz çocukluk yıllarında gerçekleşti. 15 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, sekiz yaşındayken sahneye çıktı. Çocuk tiyatrolarında başlayan bu dönem, ilerleyen yıllarda profesyonel bir tiyatro ve sinema kariyerine dönüştü.

Kıvılcım, İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda uzun yıllar görev yaptı. Sinemadaki kariyeri de oldukça erken başladı. 1954 yılında Yaban Kız filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, Yeşilçam'ın farklı dönemlerinde çok sayıda yapımda rol aldı.

Yeşilçam'dan Televizyon Ekranlarına

Uğur Kıvılcım, sinema kariyeri boyunca farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Ayşecik serisi başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı. Televizyon dizileri de sanatçının kariyerinde önemli bir yer tuttu.

Yarım Elma, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol alan Kıvılcım, ilerleyen yıllarda Yaprak Dökümü kadrosuna dahil oldu.

Nuniş Karakteriyle Hafızalara Kazındı

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yaprak Dökümü dizisinde Uğur Kıvılcım, Nurunnisa karakterini canlandırdı. Dizide "Nuniş" olarak anılan karakter, Cevriye Başsoy'un yakın çevresindeki isimlerden biriydi.

Kıvılcım'ın doğal oyunculuğuyla hayat verdiği Nuniş, dizinin sevilen karakterleri arasında yer aldı. Bugün oyuncunun adı anıldığında akla gelen rollerden biri de bu karakter oldu.

Uğur Kıvılcım, 27 Kasım 2018'de 76 yaşında hayatını kaybetti. Ardında çocuk yaşta başladığı tiyatrodan Yeşilçam'a, televizyon dizilerinden Yaprak Dökümüne uzanan uzun bir sanat kariyeri bıraktı. Gençlik fotoğrafları ise yıllar boyunca farklı kuşaklara ulaşan oyuncunun ekranlardaki görüntüsünün ardındaki geçmişi bir kez daha gündeme taşıdı.

 

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