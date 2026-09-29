Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi: İşte Son Hali!

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan aynı zamanda magazin kulislerinde adından sıkça söz ettiren İzzet Özilhan uzun bir aranın ardından ilk kez objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ciddi motosiklet kazasıyla sevenlerini korkutan ve uzun süredir kamuoyundan uzak bir iyileşme süreci geçiren ünlü iş insanının son hali yakın bir dostunun sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Kazanın ardından ilk kez yürüteç desteğiyle ayakta görüntülenen Özilhan'ın bu karesi kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

14 Yıllık Evliliğin Ardından Gelen Sessizlik ve Yeni Hayatlar

Anadolu Grubu'nun kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan iş dünyasındaki aktif rollerinin ve TÜSİAD Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerinin yanı sıra magazin basınının da markajında olan bir figür. Özellikle başarılı oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp hayatını İzzet Özilhan ile birleştiren Yasemin Ergene (evlilik sonrasında Yasemin Özilhan) ile yaptığı evlilikle uzun yıllar manşetlerden düşmemişti.

16 Temmuz 2011 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve iki kız çocuk sahibi olan çiftin evliliği geçtiğimiz yılın Eylül ayında sessiz sedasız noktalanmıştı. 14 yıl süren birlikteliklerini tek celsede anlaşmalı ve fikir ayrılıkları çerçevesinde bitiren ikili tarafların birbirlerinden tazminat talep etmediği ve çocukların velayetinde ortak karara vardığı medeni bir boşanmaya imza atmıştı. Boşanma sonrasında magazin basını çeşitli iddialar öne sürse de Yasemin Ergene bu iddiaları yalanlamış Özilhan soyadını bırakarak kısa süre önce Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yapmıştı. İzzet Özilhan ise sessiz ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti.

Motosiklet Tutkusu Korkunç Bir Kazayla Kabusa Dönüştü

Boşanmanın üzerinden bir yıl bile geçmemişken İzzet Özilhan'ın adı bu kez iş ve cemiyet hayatını derinden sarsan çok daha endişe verici bir haberle anılmaya başladı. Bilinen motosiklet tutkusuyla tanınan iş insanı Ağustos ayında motosikletiyle seyir halindeyken talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından bacağından ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan Özilhan acil olarak ameliyata alınmıştı. Yaralanmaların bacağıyla sınırlı kalmadığı elinden ve ayağından da ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenilen ünlü iş insanının başarılı bir operasyon geçirdiği duyurulmuştu.

Hastanede yattığı süre boyunca annesi Emine Özilhan ve ablası Türkan Özilhan bir an olsun yanından ayrılmazken taburcu olduktan sonra tüm tedavisini ve iyileşme sürecini evinde sürdürme kararı almıştı. O günden bu yana basının önüne çıkmayan sosyal medyada paylaşım yapmayan ve tamamen sağlığına odaklanan İzzet Özilhan'dan nihayet merakla beklenen ilk görüntü geldi.

Yakın Dostu Mert Ersin'den "Geçmiş Olsun" Paylaşımı

Geçirdiği zorlu ameliyatlar ve uzun süreli fizik tedavi sürecinin ardından evinde istirahat eden İzzet Özilhan yakın dostu Mert Ersin tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında çekilen ve Özilhan'ın son halini gözler önüne seren o özel kare sosyal medyada takipçilerle paylaşıldı.

Mert Ersin'in sosyal medya hesabından "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim" notuyla yayınladığı fotoğrafta İzzet Özilhan'ın yürüteç desteğiyle ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ve ayağa kalkma aşamasına geldiği bu kare ailesini ve sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen iş insanının zayıfladığı ancak moralinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran bu fotoğraf İzzet Özilhan'ın hayranlarına ve cemiyet hayatındaki dostlarına gönderilmiş rahatlatıcı bir "merhaba" oldu.