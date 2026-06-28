Seda Bakan’dan Hadise İtirafı! “Belki de Ben Onu Kırdım”

Seda Bakan Hadise ile neden konuşmadıklarını Fatih Altaylı’nın programında anlattı. “Kırmış olabilirim” sözleri magazinde büyük yankı uyandırdı.

Seda Bakan’dan Hadise İtirafı! “Belki de Ben Onu Kırdım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 15:29

Hadise ile bir dönem çok yakın arkadaş olan Seda Bakan aralarındaki küslüğe dair merak edilen sorulara Fatih Altaylı’nın programında ilk kez bu kadar açık yanıt verdi. Uzun süredir magazin gündeminde yer alan “neden konuşmuyorlar?” sorusu programda doğrudan Altaylı tarafından yöneltilince konu yeniden gündeme taşındı.

“O Gün Kavga Edeceğinizi Hissetmiştim” Sözleri Dikkat Çekti

Fatih Altaylı geçmişte ikilinin birlikte konuk olduğu programı hatırlatarak o gün aralarında bir mesafe hissettiğini ve ileride bir kopuş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Altaylı’nın bu yorumu stüdyoda dikkat çekerken gözler Seda Bakan’a çevrildi.

“Aslında Bir Şey Olmadı, Sadece Uzaklaştık”

Seda Bakan ise aralarındaki ilişkinin bir anda kopmadığını büyük bir kavga ya da ciddi bir kırgınlık yaşanmadığını belirtti. Ünlü oyuncu “Aslında bir şey olmadı, birbirimizden konuşmadan uzaklaştık” sözleriyle sürecin zaman içinde gelişen bir mesafe olduğunu ifade etti.

“Ben Onu Kırmış Olabilirim, Bilmiyorum”

Bakan açıklamasında en çok dikkat çeken ifadelerden birini de dile getirdi. Olası bir kırgınlığa ihtimal veren oyuncu “Ben onu kırmış da olabilirim bilmiyorum” diyerek net bir suçlama ya da neden göstermedi. Bu sözler ilişkinin neden bozulduğuna dair belirsizliği daha da artırdı.

Seda Bakan ayrıca kendi açısından herhangi bir problem olmadığını vurguladı. “Gerginlik de yok, benden yana hiçbir sorun yok” diyen oyuncu Hadise ile arasında düşmanlık ya da büyük bir kriz bulunmadığını özellikle belirtti. Bu açıklama ikili arasında tamamen kopukluk değil doğal bir uzaklaşma olduğu yorumlarını güçlendirdi.

“Belki de Çok Fazla İnsanla Arkadaşlık Yapmamak Gerekiyor”

Programda en çok konuşulan bir diğer cümle ise Seda Bakan’ın yaptığı genel değerlendirme oldu. “Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor” diyen Bakan yaşadığı deneyimden kişisel bir çıkarım yaptığını da ifade etmiş oldu.

Seda Bakan’ın bu açıklamaları sonrası Hadise ile ilişkisi yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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