Bu Düzenleme Ezber Bozdu! Dizilerde Rekabet Kızışıyor

Türk dizilerinin küresel başarısını artırmak için destek sistemi yenilendi. Yeni düzenlemeyle uluslararası yapımlar daha fazla teşvik ve esnek şartlar kazandı.

Bu Düzenleme Ezber Bozdu! Dizilerde Rekabet Kızışıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 16:09

Türkiye’nin dünyaya açılan en güçlü kültür ürünlerinden biri olan diziler için yeni bir destek sistemi devreye alındı. Amaç oldukça net: Türk dizilerinin hem yurt dışındaki etkisini artırmak hem bu başarıyı daha sistemli ve sürdürülebilir hale getirmek.

Diziler Artık Sadece Eğlence Değil

Türk dizi sektörü son yıllarda tam anlamıyla bir ihracat gücüne dönüştü. 170’ten fazla ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan yapımlar sadece hikâye anlatmıyor. Türkiye’nin turizmini, kültürünü, yemeklerini ve yaşam tarzını da dünyaya taşıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte destek alma şartları güncellendi. Artık aynı yıl içinde birden fazla proje destek kapsamına alınabilecek. Ayrıca sistem daha esnek hale getirilerek bölüm bazlı destek modeline geçildi. Bu da yapımcıların tek bir iş yerine birden fazla projeyle destekten yararlanabilmesi anlamına geliyor.

Uluslararası Başarı Daha Fazla Öne Çıkacak

Yeni kriterlerde en önemli noktalardan biri uluslararası başarı. Dizilerin en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanmış olması şartı korunuyor. Ayrıca izlenme oranları dijital platform performansları ve reytingler de değerlendirme sürecinde etkili olacak.

Destek verilirken artık sadece yapım kalitesi değil Türkiye’nin tanıtımına katkı da önemli bir kriter olacak. Turizmi teşvik eden Türkçenin yayılmasına katkı sağlayan ve kültürel değerleri öne çıkaran yapımlar daha fazla destek alacak.

Amaç: Küresel Etkiyi Güçlendirmek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hedefi Türk dizilerinin dünyadaki etkisini daha da büyütmek. Hem kültürel ihracatı güçlendirmek hem Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak için yeni sistemin daha verimli çalışması bekleniyor.

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