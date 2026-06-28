Jülide Kural’dan Kadir İnanır'a Yürek Yakan Veda Konuşması

Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreni sadece bir veda değil aynı zamanda duyguların yoğun şekilde yaşandığı bir buluşmaya dönüştü. Salon usta sanatçının sevenleri ailesi ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla dolarken en dikkat çeken anlardan biri hayat arkadaşı Jülide Kural’ın yaptığı konuşma oldu.

Jülide Kural’ın Sözleri Salonu Sessizliğe Boğdu

Törende söz alan Jülide Kural konuşmasına oldukça zorlandığını ve aslında o an için en baskın duygusunun sessizlik olduğunu ifade ederek başladı. Ancak Kadir İnanır’ın hayatı boyunca taşıdığı güçlü duyguların kendisini konuşmaya zorladığını belirtti. Kural’ın sözleri ilerledikçe salonda duygusal atmosfer daha da ağırlaştı.

Kadir İnanır’ın Hayat Felsefesine Vurgu

Kural Kadir İnanır’ın hayatı boyunca adaletsizliğe, eşitsizliğe ve haksızlığa karşı güçlü bir duruş sergilediğini anlattı. Onun sadece bir oyuncu değil aynı zamanda güçlü bir vicdan taşıyan bir insan olduğunu ifade etti. Kural’a göre İnanır sinema kariyeri boyunca duygularını kelimelerle değil bakışları ve duruşuyla ifade eden özel bir isimdi.

“Halkların Birleştiği Bir İnsan” Vurgusu

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri Kadir İnanır’ın farklı kimlikleri ve kültürleri bir arada temsil eden yönüne yapılan vurgu oldu. Jülide Kural onun sadece bir etnik kimlikle sınırlanamayacak kadar geniş bir insanlık anlayışına sahip olduğunu kendisini Anadolu’nun ve tüm halkların ortak sesi olarak gördüğünü dile getirdi. Bu sözler salonda büyük yankı uyandırdı.

Vasiyet Sözleri Duygulandırdı

Jülide Kural’ın en çok dikkat çeken ifadeleri ise Kadir İnanır’ın hayata bakışını anlattığı bölümler oldu. Kural usta sanatçının en büyük hayalinin halklar arasında barışın sağlanması olduğunu ve bunu adeta bir vasiyet gibi dile getirdiğini söyledi. “Vasiyetin sorumluluğumuzdur” sözleri salonda duygusal bir kırılma yarattı ve birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören Duygusal Anlara Sahne Oldu

Konuşma boyunca Jülide Kural’ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Salonda bulunan birçok kişi de bu duygusal anlara eşlik etti. Kadir İnanır’a ait görüntülerin izlenmesi sırasında duygular daha da yoğunlaştı ve tören büyük bir saygı ve hüzün atmosferi içinde devam etti. Sanat dünyası usta ismi bir kez daha sevgi ve özlemle andı.