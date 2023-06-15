Şebnem Dönmez'in elbisesine eleştiri yağdı: "Sen çok güzelsin ama kıyafet olmamış"

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, moda dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan ELLE Style Awards 2023'e katıldı ve beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Gecede Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel gibi iddialı seçimler yapan isimlerle birlikte Şebnem Dönmez de ilgi odağı oldu. Dekolteli ve işlemeli beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Dönmez, bazı hayranlarının eleştirilerine maruz kaldı.

ELLE Style Awards, modanın ve stilin ön planda olduğu bir etkinlik olmasıyla ünlü isimlerin de ilgiyle takip ettiği bir gece. Şebnem Dönmez, tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken bir oyuncu olarak kırmızı halıda boy gösterdi. Üstten göğüslerini kapatan dekolteli beyaz elbisesiyle iddialı bir seçim yapan Dönmez, zarif işlemelerle süslenen elbisesiyle de göz doldurdu.

Ancak, her ne kadar Şebnem Dönmez'in güzelliği ve tarzı birçok hayranı tarafından takdir edilse de, bazı hayranları elbise tercihini beğenmedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sen çok güzelsin ama kıyafet olmamış" şeklinde eleştiriler yer aldı. Bu tür eleştirilere karşın, Şebnem Dönmez'e destek veren hayranları da "Çok güzelsin" yorumlarıyla yanıt verdiler.

Her ne kadar tarz ve moda kişisel tercihlere bağlı olsa da ünlülerin kırmızı halı tercihleri sıklıkla eleştirilerin hedefi olabiliyor. Şebnem Dönmez'in beyaz elbisesiyle yaptığı tercih, moda dünyasında farklı tepkilere neden oldu. Ancak, güzel oyuncunun kendine özgü tarzı ve stil sahibi duruşu, eleştirilere rağmen hayranları tarafından hala takdir ediliyor.