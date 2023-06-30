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Şebnem Demir’in Ibiza keyfi

Ünlü iş kadını Şebnem Demir Bodrum’un yılın en kalabalık günlerini yaşaması ile soluğu İspanya İbiza’da aldı. 

Şebnem Demir’in Ibiza keyfi
Yayın Tarihi : 2023-06-30 20:04

 

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden başarılı iş insanı şebnem demir yoğun geçen iş ve televizyon sezonu sonrası soluğu İspanya'da aldı.

Barcelona'da iş görüşmeleri yapan ünlü estetik koçu, ardından bayram tatili için soluğu İspanya'nın ünlü tatil beldesi Marbella'da aldı. Marbella'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Demir, yakın arkadaşı Günsel Ülkü ile rotayı İspanya'nın ünlü adası Ibiza'ya çevirdi.

Ibiza ve mayorka adalarında hem tatil yapıp hem de eğlenen Demir yeni sezonda çıkaracağı kozmetik markası için İspanyol bir kozmetik markası ile iş birliği yapacaklarının altını çizdi.

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