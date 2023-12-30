Şebnem Demir yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, başarılı iş insanı Şebnem Demir yeni yaşını Kuruçeşme'de kutladı.

Şebnem Demir yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 30-12-2023 20:32

Aralarında Emel Yıldırım, Banu Zorlu, Selen Tezman, Ebru Çetinkaya Canbol, Ajda Artan, Sevilay Öztürk, Eve Gürsel gibi cemiyet hayatının renkli simalarıyla doğum günü pastasını kesen Demir, 40.yaşına 40 yakın dostuyla merhaba dedi, 2023 Ülkemiz için, dünya için çok zor bir yıldı. Yüzyılın depremini yaşadık, dünyada bir çok felaket yaşandı, savaşlar, masum çocukların ölümü, seller, felaketler. Dilerim ki 2024 hepiniz için, dünya için, barış dolu, sevgi dolu,  bir yol olsun. 2024'den isteğim sağlık, barış , huzur ve mutluluk dedi.

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