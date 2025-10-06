Şebnem Demir Paris Fashion Week’te Göz Kamaştırdı!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Şebnem Demir ve Selen Tezmen, 29 Eylül–7 Ekim haftasında gerçekleşen Paris Fashion Week için soluğu Paris’te aldı. Moda dünyasının kalbinin attığı etkinlikte birbirinden ünlü tasarımcıların defilelerini takip eden ikili, aynı zamanda Paris’in büyülü atmosferinin tadını doyasıya çıkardı.

Moda ve Sanatın Kalbinde Unutulmaz Anlar

Ünlü isimler, defile aralarında kentin ikonik noktalarında keyifli zaman geçirdi. Şebnem Demir, fırsat buldukça Paris’e kısa kaçamaklar yaptığını belirterek, “Ama Paris Fashion Week haftasında burada olmak her zamankinden daha da keyifliydi. Yine sıcacık anılar biriktirdik” dedi. Sanat, moda ve stilin birleştiği bu özel dönemde ikili, zarafetleriyle dikkat çekti.

Paris’te Tarzlarıyla Dikkat Çektiler

Şıklıklarıyla modaseverlerden tam not alan Demir ve Tezmen, Fransız başkentinde adeta büyü yarattı. Defilelerde boy gösteren ünlü modellere adeta taş çıkaran ikili, kusursuz stilleri ve zarif duruşlarıyla Paris sokaklarında moda rüzgârı estirdi. Sosyal medyada paylaştıkları kareler de binlerce beğeni alarak moda haftasının en çok konuşulan anları arasına girdi.

