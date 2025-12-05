Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "İtildiği Görüntüler Kameramda"

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın seyrini değiştirebilecek yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsmini açıklamayan bir komşu, yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün pencereden itilme anını kaydettiğini öne sürdü.

Komşu Görüntüleri Emniyetle Paylaşacak

Komşu, olayın aydınlanması çağrısında bulunarak, görüntüleri inceleyip emniyetle paylaşacağını belirtti ve "Artık bu olay çözülsün" dedi. Bu iddia, Güllü’nün ölümünün kaza değil cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Daha Önceki İddialar: "Öldürmeyi Planladı"

Soruşturma dosyasında daha önce de şok edici tanık ifadeleri yer almıştı:

Bircan Dülger: Olayın kilit isimlerinden gösterilen Tuğyan Ülkem Gülter ’in, Güllü’yü öldürmeyi planladığını iddia etmişti.

Çağrı Kutlu: Gülter’in annesiyle sorunlar yaşadığını ve zaman zaman agresif söylemlerle "Ben bunu öldüreceğim" dediğini öne sürmüştü.

Savcılığın, cinayet ihtimalini değerlendirerek soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.