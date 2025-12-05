Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "İtildiği Görüntüler Kameramda"

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada şok gelişme: Bir komşu, güvenlik kamerasının Güllü'nün pencereden itilme anını kaydettiğini iddia ederek görüntüleri emniyetle paylaşacağını söyledi.

Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2025 10:40

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın seyrini değiştirebilecek yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsmini açıklamayan bir komşu, yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün pencereden itilme anını kaydettiğini öne sürdü.

Komşu Görüntüleri Emniyetle Paylaşacak

Komşu, olayın aydınlanması çağrısında bulunarak, görüntüleri inceleyip emniyetle paylaşacağını belirtti ve "Artık bu olay çözülsün" dedi. Bu iddia, Güllü’nün ölümünün kaza değil cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Daha Önceki İddialar: "Öldürmeyi Planladı"

Soruşturma dosyasında daha önce de şok edici tanık ifadeleri yer almıştı:

  • Bircan Dülger: Olayın kilit isimlerinden gösterilen Tuğyan Ülkem Gülter’in, Güllü’yü öldürmeyi planladığını iddia etmişti.

  • Çağrı Kutlu: Gülter’in annesiyle sorunlar yaşadığını ve zaman zaman agresif söylemlerle "Ben bunu öldüreceğim" dediğini öne sürmüştü.

Savcılığın, cinayet ihtimalini değerlendirerek soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.

Benzer Haberler
Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar! Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar!
Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti! Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti!
Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık"
Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: "Evim Yıkılıyor, Allah Düşmanıma Nasip Etsin"
Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı! Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı!
Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: "Allah Yazılımımı Güncelliyormuş Gibiydi"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı