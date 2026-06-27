Burak Özçivit'in Hayranlarına Kötü Haber! Güneşin Doğduğu Yer Bir Kez Daha Ertelendі!

Televizyon dünyasında taşları yerinden oynatan prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden nefesleri kesen atv'nin yeni dev projesi Güneşin Doğduğu Yer cephesinden flaş haberler gelmeye devam ediyor. Unutulmaz yapım Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından yapım şirketi TimBi'nin yine Adana'da çekeceği dizi daha sete çıkmadan magazin kulislerinin en çok konuşulan işi haline geldi.

Hatırlanacağı üzere; Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Ali Erkazan, Bahar Süer, Nazlıcan Demir ve İlker Yavuz gibi birbirinden güçlü isimleri kadrosunda buluşturan dizide çekimlere sadece 3 gün kala başrol krizi yaşanmıştı. Uğur Güneş'le yolların aniden ayrılmasının ardından başrol karakteri Kenan Kozan rolü Türk televizyonlarının dünyaca ünlü jönü Burak Özçivit'in olmuştu. Bu büyük jön hamlesinin ardından dizinin çekim takviminde radikal bir değişiklik daha yaşandı.

TimBi'nin Adana'da çekeceği ve başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı merakla beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri bir kez daha ertelendi. Başrol değişikliğinin ardından daha önce temmuz başına kaydırılan sete çıkış tarihi bu kez ağustos ayı olarak güncellendi.

Planlar Tamamen Değişti: Haziran Sonu Hedefi Ertelendi

Yapım şirketinin ilk planı haziran ayının sonunda Adana’da sete çıkarak yoğun kış sezonu öncesinde birkaç bölüm stok çekmek ve ardından ekibe kısa bir ara verdirmekti. Ancak hem başroldeki ani oyuncu değişimi hem de kast çalışmalarının titizlikle sürmesi nedeniyle bu plan rafa kalktı. Ekip ağustos ayında motor diyecek.

Gizemli Kadın Başrol Tina

Dizinin ertelenmesindeki en büyük etkenlerden biri de Burak Özçivit'in partneri olacak Tina karakteri için yürütülen titiz çalışma. Kulislere sızan bilgilere göre TimBi çok tanınmış ve popüler bir kadın yıldızla anlaşmak yerine sektöre damga vuracak taze bir yeteneğe başrol fırsatı vermeyi hedefliyor.

Dizinin başrol kadın karakteri Tina için ise görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Çok tanınmış bir kadın yıldız yerine yeni bir oyuncuya başrol fırsatı vermeyi planlayan yapım şirketi içlerine sinen, karakterin ruhunu tam yansıtacak kadın oyuncuyu bulana kadar adayları değerlendirmeye devam ediyor.

Burak Özçivit gibi dev bir ismin karşısında Tina karakteriyle parlayacak o şanslı ismin kim olacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Ağustos'ta Adana'nın kavurucu sıcağında çekimlerine başlanacak olan Güneşin Doğduğu Yer yeni sezonda ekranın en iddialı reyting canavarlarından biri olmaya kararlı görünüyor.