Kapadokya'da Dev Kadro! Eski Masal Dizisine 3 Bomba İsim Birden Katıldı

Eski Masal'ınbaşrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar paylaşıyor. Murat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı ve Eda Tezcan'ın senaryosunu yazdığı diziden flaş son dakika haberleri geldi.

Temmuz sonunda sete çıkması planlanan projenin kadrosuna televizyon dünyasının çok sevilen 3 flaş ismi birden dahil oldu. Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu ve Taner Rumeli CNP Film'le el sıkışarak kadroya katıldı.

Karakter Detayları Belli Oldu!

Kapadokya'nın köklü aileleri arasındaki amansız bir mücadeleyi ve imkansız bir aşkı konu alması beklenen Eski Masal'da yeni transferlerin rolleri de hikayenin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Sitare Akbaş dizide gizemli ve kilit bir rol olması beklenen Destan karakterine hayat verecek. Gökçe Eyüboğlu, Murat Ünalmış'ın hayat verdiği başrol karakteri Mirza’nın kız kardeşi Mihre olarak izleyici karşısına çıkacak Taner Rumeli dizideki dengeleri tamamen değiştirecek Kozaklı ailesinin amansız düşmanı olan karşı ailenin acımasız lideri Yaman karakteriyle hikayeye dahil oldu.

Temmuz Sonunda Sete Çıkılıyor!

Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun Kapadokya’nın eşsiz doğasını ve peri bacalarını görsel bir şölene dönüştüreceği dizi için geri sayım başladı. Teknik hazırlıkların ve mekan seçimlerinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenilen Eski Masal ekibi temmuz ayı sonunda ilk sahne için motor diyecek.