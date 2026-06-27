Kadırgalı Masaya Yumruğunu Vurdu! Seda Sayan'dan Melike Şahin'e Olay Destek!



Türk müziğinin güçlü sesi kendine has tarzı ve muazzam sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Melike Şahin hamilelik döneminde çıktığı bir konserdeki performansı nedeniyle sosyal medyada acımasız eleştirilerin hedefi oldu. Bazı kullanıcıların "Sesi eskisi gibi çıkmıyor" diyerek hedef aldığı ünlü sanatçıya magazin dünyasının ve ekranların dobralığıyla bilinen en güçlü ismi Seda Sayan'dan adeta bir kalkan geldi.

Sözünü sakınmayan tarzıyla her zaman haklının yanında duran Kadırgalı lakaplı Seda Sayan hamile bir kadının ve bir sanatçının bu şekilde hırpalanmasına isyan ederek eleştiri oklarını savuran sosyal medya kullanıcılarına adeta ders verdi.

"Hormonlar Tavan Değer Mi Üzmeye?"

Melike Şahin'e yönelik acımasız yorumları görünce sessiz kalamayan Seda Sayan katıldığı bir mecrada veya sosyal medya hesabında çok sert ifadeler kullandı. Şahin'in anne olma heyecanı yaşadığı bu hassas döneme vurgu yapan Sayan şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"Çok ayıp ettiler. Hormonlar tavan değer mi üzmeye? Ne biçim insanlarsınız? Sesi bir yerde çıkmamış, çıkmasın! Ne oldu, öldünüz mü? Kadın hamile ya! Alkışlayın, çünkü sesinin çıktığı halini biliyorsunuz."

Sosyal Medya Seda Sayan'ın "Dobra" Çıkışını Konuşuyor

Seda Sayan'ın hamilelik hassasiyetini ve meslektaşına olan saygısını ön plana çıkardığı bu sözler yayınlandığı andan itibaren dijital dünyada büyük bir destek dalgası yarattı. X (Twitter) ve Instagram'da trend listelerine giren açıklama sonrasında binlerce kullanıcı Seda Sayan'ın haklı isyanına ortak oldu.

Sanat camiasından da birçok ismin Seda Sayan'ın bu çıkışını paylaşarak destek vermesiyle sahnelerin hamile yıldızı Melike Şahin'e moral aşılanmış oldu.