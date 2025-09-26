Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan olay, ünlü ismin evinin balkonundan düşmesiyle gerçekleşti.

Oğlundan İlk Açıklama

Olayın ardından sosyal medyada intihar iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak Güllü’nün oğlu, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Acılı evlat, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada çıkan intihar haberleri asılsızdır. Annemi yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze bilgilerini bu sayfadan paylaşacağım.” ifadeleriyle sevenlerine seslendi.

Yalova Valiliği’nden Açıklama

Yaşanan trajik olayın ardından Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında gelen ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gittiği belirtildi. Açıklamada, Güllü’nün evinde kızı ve arkadaşlarıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğinin belirlendiği vurgulandı. Ayrıca Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “yüksekten düşme” konusu üzerine tahkikat başlatıldığı aktarıldı.

“Kaza Sonucu Düştü”

Güllü’nün asistanı Deniz Hanım da televizyon programı Gel Konuşalım’a bağlanarak detay verdi. Açıklamasında, sanatçının 5’inci kattaki evinin terasında kızıyla roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü söyledi. İntihar iddialarını kesin bir dille reddeden Deniz Hanım, “Güllü yarın Tuzla’da defnedilecek.” dedi.

Hayallerini Yarım Bıraktı

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayatının film yapılmasını istediğini dile getirmişti. O dönemde kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını hayal ettiğini açıklayan Güllü, müzik dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanacak.