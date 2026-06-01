Travis Scott’tan Şaşırtan Türkiye Kararı

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'daki etkinliği günlerdir tartışılıyor. Yüksek bilet fiyatları geciken sahne çıkışı ve kısa süren performans organizasyonun önüne geçti. Binlerce müziksever büyük bir konser deneyimi beklerken gecenin sonunda sosyal medyada eleştiri yağmuru başladı.

Etkinliğe katılan izleyicilerin önemli bir bölümü, ödedikleri ücretin karşılığını alamadıklarını savundu. Özellikle sahne süresinin beklentilerin çok altında kalması hayal kırıklığını büyüttü.

20 Dakikalık Performans Gündem Oldu

Konser öncesinde büyük ilgi gören organizasyonda bilet fiyatlarının bazı kategorilerde 50 bin TL'ye kadar ulaştığı konuşuldu. Ancak Travis Scott'ın sahnede yaklaşık 20 dakika kalması geceye damga vurdu.

Rapçinin planlanan saatten geç sahneye çıkması da tepkileri artırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Bazı izleyiciler performans sonunda protesto gösterisinde bulundu.

Sessizliğini Sosyal Medyada Bozdu

Gelen eleştirilerin ardından Travis Scott'tan ilk açıklama geldi. Ünlü rapçi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a tam kapsamlı bir konser için gelmediğini ifade etti.

Scott etkinliğin yakın bir arkadaşının özel kutlaması kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Yaşananların klasik bir turne konseri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

“Gerçek Performans İçin Geri Döneceğim”

Açıklamasının en dikkat çeken bölümü ise Türkiye planı oldu. Travis Scott Türk hayranlarına seslenerek yeniden geleceğini duyurdu. Bu kez gerçek anlamda bir performans sergilemek istediğini belirten rapçi Türkiye'deki dinleyicilerle tekrar buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bu mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Bir kesim açıklamayı olumlu karşıladı bir kesim ise yaşanan hayal kırıklığının tek bir mesajla telafi edilemeyeceğini savundu.

Gözler Şimdi Yeni Tarihte

Travis Scott'ın açıklaması sonrası gözler olası yeni organizasyona çevrildi. İstanbul'daki tartışmalı gecenin ardından ünlü rapçinin Türkiye'ye ne zaman döneceği merak konusu oldu. Müzik dünyası şimdi bu sözün ne zaman gerçeğe dönüşeceğini konuşuyor.