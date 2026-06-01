Derya Bedavacı 110 Milyon TL İddiasına Yanıt Verdi

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Derya Bedavacı yoğun konser temposuna devam ederken hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Son günlerde sanatçının Beykoz’da 110 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı öne sürüldü.

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Farklı platformlarda paylaşılan haberler Bedavacı’nın kazancını gayrimenkule yönlendirdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kıbrıs Sahnesinde İlk Açıklama Geldi

Derya Bedavacı bayram döneminde Kıbrıs’ta sahne aldı. Konser öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla hem sağlık hem de gündemdeki iddialara yanıt verdi. Verdiği kilolarla ilgili soruları yanıtlayan sanatçı yaşam tarzında değişiklik yaptığını söyledi.

Sahnedeki enerjisi ve performansı izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Konser alanında bulunan dinleyiciler sanatçının açıklamalarını dikkatle takip etti.

“Rakamlar Doğru Değil” Açıklaması

Sanatçı hakkında çıkan ev iddialarına ilk kez net bir cevap verdi. Beykoz’da yaşadığını doğrulayan Bedavacı ortaya atılan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamasında,“Öyle paralar vermedik, yazılanlar doğru değil” sözlerini kullandı. Ayrıca sahne ücretleriyle ilgili çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Bir Ev Aldık Tadilatta” Detayı

Derya Bedavacı gayrimenkul iddialarını tamamen reddetmedi ancak detay verdi. Beykoz’da bir ev aldıklarını fakat yazıldığı gibi yüksek rakamların söz konusu olmadığını söyledi.

Evin şu anda tadilatta olduğunu belirten sanatçı sürecin normal bir yatırım kapsamında ilerlediğini ifade etti. Bu açıklama iddialara yönelik en net yanıt olarak değerlendirildi.

Gündem Kapanmadı Tartışma Devam Ediyor

Bedavacı’nın açıklamasına rağmen sosyal medyada tartışma sürüyor. Bazı kullanıcılar sanatçının sözlerini yeterli bulurken bazıları iddiaların farklı kaynaklardan yeniden gündeme gelebileceğini savunuyor.

Sanatçı ise yoğun konser programına devam ediyor. Sahne performanslarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Bedavacı müzik kariyerine odaklandığını vurguluyor.